Le jeu le plus sexy de l'E3 2017, le jeu le plus attendu des gamers poilus en 2018, le jeu qui va faire retomber en enfance les vieux cons, le jeu qui va ridiculiser tous les jeux de baston actuels, se montre à nouveau via une vidéo de gameplay réalisée par Gamespot, le site qui dépote. Fidèle au manga, nerveux, beau, fluide... Accrochez-vous à votre slip c'est partiiiiiiii !