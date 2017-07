Epyon, l'étron du jeu vidéo

Bordel mais qui est ce Epyon ? Cet escroc qui sévit sur jeuxvideo.cong... Lui qui a descendu en flèche le génial FlatOut 4, le type qui n'y connait RIEN en jeux de caisse, élevé à la PSOne quand il portait des couches... Rendez-vous compte : Un jeu où les courses sont toutes différentes, où il y a de l'aléatoire dans le comportement des IA, où on ne gagne pas à chaque fois... Dieu du pixel, quelle horreur !!!! Rendez-lui son Gran Turismo et ses alignements de voitures au QI d'une moule qui rebondissent sur une brindille d'herbe !!!! 9/20 pour un jeu d'arcade fun comme on en voit plus... Alors c'est sûr qu'avec ce genre de test irresponsable, effectivement on ne va plus du tout en voir de jeux de caisse arcade ! Navrant.

Et voilà que le Epyon récidive avec MXGP 3... en tant que grand spécialiste du jeu de caisse n'est ce pas... Après avoir mis 14/20 au second opus notre star préférée met 11/20 au troisième qui est pourtant en tout points de vue supérieur ! "Vraiment pas beau" alors que le moteur a été changé et que les graphismes sont vraiment améliorés, avec rajout de la boue, de la pluie et d'effets.... Un second opus dont il disait que le gameplay était subtil pour le qualifier désormais de "très arcade" du côté des points faibles alors que c'est exactement la même chose qu'avant ! Faut arrêter de fumer la moquette. De plus on a bien compris que "arcade" est un gros mot pour Monsieur Epyon (cette daube de FlatOut 4 n'est ce pas).