[GAMOPAT STUDIO] Supa Zazai Da! dispo en téléchargement

Le jeu Gamopat événement de 2016 est de retour en 2017 !

Le DOC n'est pas mort, il veut se venger, et ça va chier !!!

Il a rechargé son vaisseau Supa Zazai de Suppos et revient sur Terre pour sauver sa belle, contre les infâmes sprites jaloux qui veulent sa peau !



Un scénario original !



+ de sprites !

+ de boulettes !

+ de sons !

+ de gameplay diabolique !

+ de cul !

+ de rock ! (PUMP UP THE VOLUME !!!)





"Le Dr Floyd, tel Kubrick ou Malick signe un retour très attendu et nous ne sommes pas déçu! " Telerama



"Une collaboration avec Gamopat Studio pour sortir le jeu sur Switch est envisageable" Reggie Fils Aimé



"Il y a eu Space Invaders, il y a eu Galaga, il y a eu Gradius, il y a désormais Supa Zazai" Kotaku



"quelle déception, un seul bouton de tir, du scoring, pas de cinématiques, ce jeu est loin des standards définis par Assassin Creed" JV.com



SUPA ZAZAI DA!

Téléchargement de la version PC (version 1.1) :

https://www.dropbox.com/s/b2kdgb9xavbbswq/SUPAZAZAIDA.zip?dl=0



A venir sur Steam, PS4, XOne, Switch, GX4000