L'émulateur Nes qui réveille mes douleurs

Oh les coquins de chez BigN !!!! Un moddeur/hacker français, le redoutable LuigiBlood, aurait découvert (on est pas sûr de la paternité de la découverte cependant) une chose surprenante dans les entrailles du code système de la machine… Un émulateur Nes. Oui, incroyable la Switch a assez de puissance pour émuler la Nes.



Il se nommerait même « Flog ». Profitant de la vague Mini Classic Nintendo nous a caché l’affaire… préférant, on s’en doute, dévoiler les jeux Nes à venir une fois les brousoufs des consoles rétro encaissés. Ceci pour nous faire recasquer plus tard via le eShop… Ou alors pour intégrer ces jeux Nes dans le fameux, ou fumeux, Nintendo Switch Online à 20 boules par an… qui permettra de jouer online et de disposer d’un catalogue de jeux rétro.



Donc voilà, c'est de pire en pire, façon PSN, on paye 1. Pour des jeux virtuels sans support 2. Qu’on perd une fois l’abonnement stoppé. Je vous laisse, mes douleurs reviennent, je dois me racheter un tube de crème spéciale hémorroïdes. Mais on aime ça.