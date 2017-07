Le Zeldathon du 14 au 16 juillet avec Vaincre l'Autisme

C'est le grand retour du Zeldathon du 14 au 16 Juillet 2017 ! Un événement annuel caritatif avec 48 heures de live sur Twitch autour de la saga Legend of Zelda. Cette année c'est l'autisme qui est mis en avant en partenariat avec l'association Vaincre l'Autisme. Au programme beaucoup d'animations et de lots à remporter. L'objectif pour cette association depuis 10 ans est d'aider à reconnaitre cette maladie et défendre le droit des enfants affectés.