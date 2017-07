Les fans de Metroid font la gueule, Nintendo doit le savoir

L'édition collector limitée de Metroid Samus Returns Heritage sur 3DS était plus que limitée... 1500 exemplaires en préco pour le pays des fromages qui puent ! A croire que Nintendo désormais mise tout sur la rareté : difficulté à trouver des consoles Switch, des jeux Switch, des consoles SNes Classic Mini, et maintenant des jeux 3DS...



Du coup bien sûr, tout est parti en quelques minutes... et les fans sont en rage, les fans du forum de Gamopat également. Du coup, une pétition a été lancée pour que Nintendo revienne sur ce chiffre ridicule de 1500. Signez-là bordel de sprites rotatifs ! Sinon je vous prescris 48h de jeux vidéo sur Amstrad GX4000.