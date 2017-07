Voilà une adaptation 3DS qui va surement connaitre un bon succès auprès des retrogamers poilus : Cursed Castilla EX, adaptation du "classique" jeu gratos PC Maldita Castilla du désormais célèbre développeur indé espagnol, Locomalito. Le trailer 3DS japonais est dispo... le jeu sortant là bas la semaine prochaine ! Mais étrangement pas de date pour l'Europe ? hu ? Et on espère aussi une version Switch.