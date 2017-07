Maldita Castilla enfin sur 3DS !

Il y a 5 ans Maldita Castilla, jeu freeware sur PC, rendait célèbre le développeur homebrew "game maker" Locomalito. Après l'édition physique PS4, voici que le jeu déboule enfin sur le eShop 3DS sous le nom Cursed Castilla EX, au prix de 11,99€. Ce jeu hommage à Ghouls'n Ghosts, signé Locomalito, et adapté sur 3DS avec l'aide de Abilight Studios, trouve peut-être aujourd'hui son support le plus adapté. A savoir que normalement, le shoot'em up Super Hydorah (hommage à Gradius) de notre développeur fou devrait suivre dans quelques temps.