Namco Crématorium dispo sur le eShop

Voilà, c'est fait, Namco Museum est sorti sur le eShop de la Switch... et on ne peut que penser à un immense foutage de gueule, toujours basé sur la vague rétro Nes/Snes Mini... Tout le monde se permet de vendre n'importe quoi à n'importe quel prix. Achète mon fils, c'est pas cher ! C'est rétro !



Parce que 30 boules en démat' pour Pac Man, Galaga, Dig Dug, Tower of Druaga, Sky Kid, Rolling Thunder 1 & 2, Galaga 88, Tank Force, Splatterhouse et Pac Man Vs (qui nécessite quant à lui 2 consoles !), c'est fort de café. Available Now... Entubage Now !