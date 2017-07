Papi Commando se refait une beauté sur Megadrive !

Vetea nous cachait le projet depuis quelques temps, le coquin, mais il bossait en secret sur Papi Commando Reload pour SEGA Megadrive !! Ce n'est pas vraiment une suite mais une version "Remaster" en quelque sorte avec plein d'améliorations.



Le scénario restera le même : Papi devra récupérer son Commostrad volé par les vils CePlusPlus !





Toujours les même qui volent .. Bande de jaloux !!



Les zones de jeux seront plus grandes, les graphismes plus colorés et détaillés, avec de nouveaux objectifs, le moteur de jeu sera optimisé, et il y aura de belles surprises...





Faut pas emmerder Papi quand il code !! Pas vrai Maman ?



Un développement à suivre sur le topic officiel du forum :



http://www.gamopat-forum.com/t93965-papi-commando-reload-sgdk-megadrive#2608350