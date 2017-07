[RETROGAMING] The Adventure Island Part II / Game Boy

Cet opus sympathique reprend en partie les éléments proposé dans la version NES, à savoir l'ajout de dinosaures qu'il vous sera une fois le niveau traversé possible de garder en réserve et de les ré-utiliser plus tard quand bon vous semblera, il en sera de même avec votre arme principale (la hache) un écran menu vous sera proposé avant chaque round afin de confirmer ce choix ou non. Chevaucher l'une de ces bestioles est synonyme de liberté (un peu comme les kangourous de Bomberman 94 sur Pc Engine) et surtout de puissance car vous pourrez aisément blaster tout ce qui se trouve sur votre chemin comme les différents rochers ou autres pièges du même acabit, il y a 2 autres dinosaures qui grâce à leurs aptitudes particulières pourront se mouvoir dans les airs ou sous l'eau...

Graphismes : Sans casser la baraque ils sont corrects "les sprites sont néanmoins bien dessinés, les décors sont réduis à leur plus simple expression mais l'essentiel n'est pas là.



Animation : de bonne facture, pas de ralentissements, pas de clignotements non plus, bref RAS.



Maniabilité : C'est le seul écueil du jeu, le héros est trés lourd (peut être est ce du à son embonpoint ?) et certaines séquences de saut peuvent se révéler très pénibles, de plus il a une fâcheuse tendance à glisser... le fait de chevaucher un dinosaure rend tout d'un coup le personnage plus maniable, il saute plus haut et ne glisse plus, le monde à l'envers vous avez dit ?



Son : Les musiques vous mettront bien dans l'ambiance tropicale, à noter que certaines d'entre elles sont le portage direct de la version 8 bits, les bruitages quand à eux sont de bonne facture.