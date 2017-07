Du cassoulet Samurai Shodown

SNK va nous dévoiler demain, lors de l'Evo 2017 (tournoi de jeux de baston), son prochain jeu : Samurai Shodown V Special, dédié à la PS4 et la PSVita. La rumeur trainait depuis quelques mois, on savait que SNK voulait relancer cette licence.



Ok, sauf que c'est juste une nouvelle version du très gore épisode V sorti en 2003, jeu plutôt moyen... On espérait bien mieux... Déceptator. Je retourne jouer à Samurai Shodown 2.