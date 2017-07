Sony veut vider ton porte-monnaie toujours Plus

Mauvaise nouvelle pour la rentrée : en septembre l'abonnement pour ceux qui en veulent toujours plus, le Playstation Plus, va augmenter... de 10 boules par an, soit 59,99 boules. Les abonnements au trimestre augmentent de 5 boules (24,99), et au mois de une boule (7,99). A savoir que jusqu'au 31 aout vous pouvez vous abonner à l'ancien tarif.



10 boules quand même à l'année, même si il faut relativiser : c'est le tarif du concurrent Bobox One, et vous avez accès à quelques jeux à télécharger gratos chaque mois (hélas plus accessibles quand vous n'êtes plus abonnés, les enfoirés). Le vrai souci c'est pour le Gamopat, collectionneur et gamer fou par nature, qui voudrait jouer en online sur PS4, Bobox... et sur le futur online payant de BigN... Il faudra faire des choix ! En 1983 y avait pas de choix à faire, on était bien tranquille sur Atari 2600, Intellivision et Coleco, sans online à la noix.



Du coup, anticipant les protestations, Sony a décidé de mettre le paquet en août, avec du Assassin Bide et du Just Daube, pour vous convaincre de rester ?