[TEST] Splatoon 2 / Switch

SPLATOON 2

Support : Switch

Editeur : Nintendo

Sortie : juillet 2017

Les jeux de shoot rapide online me fascinent mais je n'aime pas y jouer car je suis trop vieux pour ces conneries, je n'ai pas assez de réflexes. Il faut voir comment je me fais massacrer dans Battlefield 4... Je ne tiens jamais plus de 5 secondes... Je préfère un bon vieux Galaga. Après il y a des jeux de shoot online originaux comme ce Splatoon 2 que j'ai décidé de tester après avoir survolé le premier opus sur Wii U. Déjà car le concept me plait : balancer de la peinture plutôt que de tirer des balles c'est bien plus sympa.

Il est clair que Nintendo avait besoin d'un jeu online fédérateur sur Switch avant le lancement de son online payant ! Il faut attirer un max de joueurs online avant de faire passer la pilule ! Et Splatoon 2 était tout indiqué. Un concept pour le moins très sympa : deux équipes de 4 doivent repeindre une arène de leur couleur, l'équipe ayant plus gros pourcentage à la fin de la session gagne. Il sera possible de shooter ses adversaires (toujours à coup de peinture) et de se transformer en calamar pour recharger son arme dans la peinture, pour se cacher, ou pour se déplacer rapidement au ras du sol. Le concept est vraiment très bon, rien à rajouter !

Pour ceux qui ont goûté au premier opus sachez que c'est quasi le même jeu... c'est en quelque sorte la version "Deluxe". Le mode solo est toujours sans intérêt (à part de s'entrainer à bien maitriser son personnage), il est toujours impossible d'y jouer en solo contre des bots, ni même en duo offline écran splitté, ni même en coop... et ça c'est vraiment con ! Etre à deux devant son écran sur un jeu online et devoir y jouer seul, c'est très très con ! Alors bien sur ça sera possible si vous avez deux Switch... héhé, pas con Nintendo, ça cogite bien ;)

Donc voilà, Splatoon 2 c'est un jeu uniquement online... en solo... Pas possible de mettre vos 2 enfants devant l'écran, sauf à les voir se battre au bout de 2 minutes pour récupérer la manette ;) Au niveau des modes de jeux : une classique Guerre de Territoire (remplir la zone de jeu au maximum de sa couleur), une Défense de Zone (tenir une zone avec sa couleur), Expédition Risquée (Zone à garder mobile), et Mission Bazookarpe (pas essayé, il faut amener un artefact dans le camp adverse). Au fil du temps vous débloquerez des tenues, armes et modes (comme le mode Ligue pour les poilus). A noter aussi un mode Salmon Run : des vagues de poissons attaquent votre base, une sorte de mode Zombie très sympa.

Vous êtes dans une équipe de 4, et donc pour être bons il faut bosser en équipe... ce qui n'est pas évident si vous jouez avec des inconnus ! D'autant qu'il n'y a pas de t'chat ! La stratégie est complexe : trouver le bon équilibre entre peinture et shoot... donner ou pas un rôle à chacun... peindre rapidement la surface ou pas afin de faciliter l'avancée de votre équipe en mode calamar, etc... Bref, sans com' c'est l'anarchie la plus totale ! A priori c'est possible de causer via une application mobile (du grand n'importe quoi). Donc voilà en partie rapide c'est quasi chacun pour soit, en espérant une cohésion d'équipe instantanée.... pour une vraie tactique de jeu créez des équipes avec des amis online. Mais il est bien connu que le Gamopat n'a pas d'amis ;)

Il faut en tout cas beaucoup de temps pour maitriser ce jeu... déjà le contrôle, soit entièrement à la manette, soit un mix avec le gyroscope en mode portable. Au début on est un peu perdu, voire agacé. Aussi il faudra du temps pour maitriser le gameplay, les subtilités et les différentes armes. Il ne faut pas se décourager et après 30 ou 40 parties on commence réellement à apprécier, quand tout devient assez instinctif. Il faut se donner à fond pour être bon, c'est clair, ce n'est pas un jeu casu...