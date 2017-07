[TOP DE LA SAISON] Illusion of Time / Snes

Un des tests les plus lu de l'année écoulée, signé Locals. Dès qu'on cause Snes c'est la succès assuré.



La SNES est reconnue pour avoir accueilli la fine fleur des Action-RPG et les années 90 sont considérées par nombre d'entre nous comme l'âge d'or du genre. Je ne suis pas là pour alimenter ce débat mais plutôt pour me replonger avec vous au cœur de cette période, en 1995, au travers de l'effeuillage d'un titre iconique: Illusion of Time.



[Lire la suite...]