[TOP DE LA SAISON] Resonance of Fate / PS3-X360

FK Corporation nous dévoile son amour pour Resonance of Fate en mars 2017 :



Resonance Of Fate (End Of Eternity au Japon) est une bouffée d'air frais dans le monde du J-RPG ! Autant le dire tout de suite, ce jeu est une bombe et je vais vous expliquer pourquoi. ROF est un jeu ingénieux doté de l'un des meilleurs systèmes de combats jamais crée, oui vous avez bien lu. Tri-Ace, ce studio réputé pour ses RPG de très grandes qualités comme les Star Ocean ou encore les Valkyrie Profile. Tri-Ace, pour la première fois de son existence, va faire une infidélité à Square-Enix en faisant éditer son jeu par SEGA. Resonance Of Fate est sorti 17 jours après Final Fantasy 13, ce fût malheureusement une grosse erreur de la part de SEGA car les ventes n'ont pas été au rendez-vous.



[Lire la suite...]