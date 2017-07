Vers un nouveau crash (Bandicoot) du jeu vidéo 35 ans après ?

Même si on savait que Crash Bandicoot était une référence de la PS1, on ne pouvait imaginer le succès que son remaster PS4 est en train de connaitre ! Perso je ne l'ai trouvé dans aucun centre commercial, en rupture de stock partout, n°1 des ventes sur Amazon, passant de 39 boules à 59 boules, n°1 des ventes toutes machines confondues au Royaume-Uni ! Faisant même beaucoup mieux que le Triple A Horizon Bidon Dawn à sa sortie !



Du coup Actipognon envisage de relancer vraiment la licence... tu m'étonnes. Tiens en passant je ne serai pas contre un remake, ou même un remaster, de Crash Team Racing, le seul concurrent potable à Mario Kart !



Tout ça pour vous dire que le rétro a le vent en poupe depuis la sortie de la Switch :

- La Switch en rupture totale,

- Beaucoup de jeu indé 2D de qualité,

- WipEout qui cartonne sur PS4,

- Le Metroid Samus Return 3DS qui a rendu fou les fans avec l'édition collector en préco,

- et ce Crash Bandicoot N Sane Trilogy recordman des ventes !



A l'image du monde politique j'ai l'impression qu'une révolution est en cours, ou un crash façon 1983 (les vieux s'en souviennent). Les Triples A ne font plus rêver, le modèle répétitif du "héros avec une arme dans le dos", les Assassin Bide, Horizon Blaireau, BEURK 4, Call of Abruti... dégoutent désormais également les joueurs du dimanche qui commencent à comprendre qu'un jeu vidéo ce n'est pas la course à la puissance, mais qu'un jeu vidéo reste un jeu. Ils comprennent que l'important est de s'amuser, comme on s'amuse avec un jeu de carte, un jeu de société. Vite un crash... Bandicoot !!!!!