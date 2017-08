10 PRINT "JE DEVELOPPE EN BASIC SUR MEGADRIVE"

Vous rêvez depuis toujours de programmer un jeu sur console rétro mais vous êtes une quiche en assembleur et même en C ? Par contre vous avez peut-être des notions de basic, surtout si vous êtes un vieux barbu de la micro des années 80 !



Alors voilà, j'ai quelque chose qui va vous intéresser : Second Basic pour développer facilement sur SEGA Megadrive ! Car oui les Basic de nos jours n'ont plus rien à voir avec ceux de l'Amstrad CPC ou du ZX Spectrum, ils sont puissants et permettent de réaliser de vrais jeux (comme Papy Commando). Vous pourrez même éditer votre jeu en cartouche, la récompense ultime.



Et j'ai encore mieux : un tuto Second Basic hyper complet et simple d'accès écrit par Monos, un nouveau membre de Gamopat complétement dingue, et on aime sa folie ! Voici le lien vers ce tuto disponible sur le forum :



Tuto Second Basic Megadrive