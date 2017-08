Age of Empires, 20 ans déjà bordel !

Annoncé à la Gamescom, Age of Empires IV de Microsoft, sera une exclusivité PC 20 ans après le lancement du célèbre RTS. Rhaaaa Age of Empires, que de souvenirs pour moi, sur le second opus, entre 1999 et 2000, qui correspondait à la période de démocratisation de l’internet, et des débuts du jeu en ligne avec les potes… dans des conditions assez folkloriques… des débits de 2 ou 3ko seconde… des abonnements limités à 20h/mois… Mais quel jeu bordel ! Quel pieds de voir ses petits personnages évoluer, ses cités grandir, puis la guerre et la destruction ! Un de mes plus grands souvenir vidéoludique avec Wolfenstein 3D, Galaga ou Pong ;)



C’est Relic (Company of Heroes) qui est en charge du développement, le jeu sera compatible 4K pour les kékés. Pas de date de sortie pour l’instant mais un superbe trailer comme on aime qui ne montre que des phases de gameplay... Hum…