Axiom Verge toujours prévu sur Switch

Déjà dispo sur la plupart des supports depuis 2015 ou 2016, on se demandait quand Axiom Verge, le jeu de plateforme 2D façon "Metroid" très apprécié, allait sortir sur Switch... Nous l'attendions pour août. il est simplement légèrement repoussé et sortira finalement le 17 octobre prochain, en "cartouche". Et ce en même temps que la version "Multiverse" qui sortira également sur PS4, Wii U et Vita.



Multiverse ? Oui, une édition Bonux qui comprendra un livret illustré et commenté par le développeur Tom Happ, un poster double face avec la carte du jeu, un DVD de making of, et un CD de la bande originale (exclusif à la Switch). 29 boules l'édition simple, 39 boules l'édition Multiverse. Incontournable.