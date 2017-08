BAJA Edge of Control revient dans un mois, et tout le monde (ou presque) s'en tape

Alors là je m'adresse aux connaisseurs de jeux de caisses, et plus spécialement aux fans de jeux de caisses offroad. BAJA Edge of Control HD, le remaster du pas trop célèbre jeu PS3/X360, très attendu par 12 personnes de par le monde, dont moi, sortira finalement le 14 septembre prochain, sur PS4, Bobox One et PC.



J'adore ce jeu où il faut prier avant chaque bosse ! Sauf qu'il n'était pas trop à l'aise sur la génération précédente. Sur nos consoles modernes qui vont sur Mars, outre diverses améliorations visuelles, et un contenu augmenté, il sera possible d'y jouer jusque 4 en écran splitté ! Et ça c'est plus que cool ! Je n'en peux plus, réservé depuis 2 mois sur Amazon pour seulement 29 boules.