Je rêve ? Un jeu de flipper arcade et fun sur Switch !? Ce genre totalement abandonné sur console (à part les simu' plus ou moins réalistes) ! Ca s'appelle Peach Ball : Senran Kagura et je ne sais pas du tout ce que ça vaut ni à quoi ça va ressembler... Je sais juste que c'est un jeu sexy et que la console va vibrer quand la balle va heurter certaines parties de l'autonomie des gonzesses du jeu.... Intéressant non. Hâte de voir une vidéo de gameplay...