Windjammers, buy it nooooow !

DotEmu l’avait annoncé, c’est fait : le célèbre jeu Neo Geo Windjammers, oublié mais devenu culte avec le temps, vient de débouler sur le Playstation Store (en cross-buy Vita-PS4) pour 15 boules. Bon ça peut paraitre che,r ça l’est, mais il y a un habillage HD (pas forcément un avantage d’ailleurs !) et surtout la possibilité d’y jouer online, avec modes dédiés et classement. Là on comprend un peu mieux le tarif, et les fans du jeu vont avoir du mal à résister.



Mais le plus top dans cette affaire c’est la bande annonce je pense :