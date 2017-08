Dragon Quest se porte bien, merci pour lui

Ca vient de tomber au Japon, jeudi sortiront au Pays du Soleil Levant Dragon Quest I (600 yen) et Dragon Quest II (800 yen) sur PS4 et 3DS en digital. Et ça sera suivi fin août par Dragon Quest III pour 1500 yen. Espérons que ça déboule un jour chez les fromages qui puent, mais cela serait étonnant car ces jeux n'ont jamais été localisés.



Tiens à noter que si vous terminez Dragon Quest XI sur 3DS, vous débloquez Dragon Quest I... Tips qui sera valable chez nous !?



Et à propos de Dragon Quest XI, merci de vous inquiéter de son sort, il se porte très bien, 3 millions d'exemplaires vendus au Japon en quelques jours... rien que ça !