Famitsu vient de balancer sa note pour Dragon Quest XI, et on le sentent venir : 40/40 ! La note maximale, que ce soit sur 3DS ou PS4. Après Zelda Breath of the Wild c'est le second jeu à obtenir la distinction suprême en 2017 au Japon... après une année blanche en 2016.



On attend toujours la date de sortie chez les fromages qui puent de ce messie du RPG Japonais. Vous avez encore de temps pour vous décider du coup : 3DS ou PS4 ? Les deux ? Ah ok.