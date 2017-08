2,75 millions de marchands spatiaux ?

2,75 millions de preneurs pour Elite Dangerous, c'est Frontier Developments qui le dit sur Cui-Cui (même si je pense qu'ils trichent un peu en cumulant le jeu et les extensions).



Ca reste un très bon chiffre pour un jeu de genre très spécifique et qui mise sur un modèle particulier : le développement continu. On est cependant loin des ambitions que devrait avoir cette licence (rapport aux Elite 2 et 3 du passé), ça reste un jeu de combat spatial avec gestion de marchandise... mais il le fait très bien !



Souvenez-vous, en 1984, quand David Braben révolutionne le jeu vidéo avec Elite, simulation spatiale en 3D fil de fer, dans un monde spatial immense composé de milliers de planètes... le tout dans 20ko sur BBC Micro... On vivait dans la science-fiction à cette époque.