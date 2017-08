Espérons que FIFA 18 fasse un bide sur Switch

Nous serons sur les machines où se trouvent les consommateurs et les joueurs. Nous voulons faire partie de la Switch et aider Nintendo à faire croître sa base installée. C’est pour cela que vous verrez FIFA 18, qui soit dit en passant est très bon cette année. C’est un FIFA complet, pour la première fois si je suis dois me montrer honnête, sur une machine portable.



Mais d’un autre côté, nous devons faire attention à nos ressources. Les chiffres sont un facteur à prendre en compte. Il est question de soutenir la plate-forme, de créer de la technologie pour elle, de tester avec de gros titres comme FIFA 18 – et peut-être une poignée d’autres – et, si tout se passe bien, je ne vois aucune raison de ne pas étendre autant que possible notre portfolio dessus. J’ambitionne personnellement que nous y arrivions.