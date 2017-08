Et si la Switch devenait une machine arcade ?

Une info sexy pour les switcheurs fans d'arcade. Gunbarich et Strikers 1945 de Psikyo viennent de sortir sur le eShop Japonais de la Switch. On sait que Strikers 1945 est annoncé aux USA demain... Quid de l'Europe qui sent le fromage qui pue ? Je ne sais pas.



500 Yen le jeu (pas cher). Pour les incultes de l'arcade, une vidéo de ces deux titres :