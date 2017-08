La brouille Atari - Jeff Minter terminée ?

On le sait, l’illustre et demi Dieu Jeff Minter n’a jamais pu sortir son génial clone de Tempest (TxK, PSVita) sur PS4 pour des raisons de combat juridique avec Atari. Surprise aujourd’hui, Atari annonce Tempest 4000 sur PC et console… développé par Jeff Minter ! Hu ? L’affaire se serait réglée à l’amiable ? Alors, version remaster de TxK (dont le développement PS4 devait être quasi terminé je suppose) ou tout nouveau Tempest ? Peu importe, le résultat final sera forcement génial ! je retourne jouer à Tempest 2000 sur Jaguar en attendant ! Le jeu sera présenté à priori à la Gamescom.