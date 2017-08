La Xbox One X Edition Speciale qui tend le slip

Tu aimes la Xbox One ? Tu contestes son pseudo-bide ? Le nom Playstation te fait pousser des boutons ? Tu es pro-Halo et anti-Last of Buse ? Alors j'ai quelque chose pour toi : la Xbox One X Special Edition ! Une édition spéciale déjà en préco de la console à 6 teraflops avec des stries sur la carcasse et la manette, et le mot « Project Scorpio » gravé en vert sur le flanc et sur la manette. Le tout pour seulement 499 brousoufs, soit le prix standard.... Foncez !!!!



De quoi donner des frissons au fan de Krokosoft ! Sony envisage depuis l’arrêt définitif du jeu vidéo.