Upsilandre, patient incurable du Forum de Gamopat, mouille la chemise sur Youtube et ses vidéos mériteraient bien plus de vues. Comme dans ce nouveau dossier où il nous cause de Dragon Quest, le tout premier, sur Famicom, et du défi technique qu'il représentait à l'époque. Retour aux sources avant l'arrivée de Dragon Quest XI sur 3DS et PS4 !