Mega Man Legacy Collection, le retour !

Bon bah voilà, Mega Man Legacy Collection 2 est sorti... en démat'... sur Steam, Bobox One et PS4, au tarif unique de 14,99 brousoufs. Au programme : Mega Man 7 (Snes), 8 (PS1, Saturn), 9 et 10 (parmi les premiers jeux néo-rétro sur les consoles old-gen entre 2008 et 2010). On peut regretter bien sûr que cette compil ne soit pas sortie complète du premier coup... et qu'il n'existe pas de version boite pour les fromages qui puent.



Avis aux fans : Pour la version boite, il faudra passer par Play-Asia, 25€ port et douane compris. Un prix très acceptable pour de l'import.