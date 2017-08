Okami se paye un lifting pour Noël

D'après différentes sources, dont Kotaku UK, Okami HD serait prévu sur PS4... mais également sur la maudite Bobox One, et ce en version physique s'il vous plait ! De quoi rendre fou les fans du jeu... et une bonne occasion pour les jeunes kéké de découvrir cette référence de la PS2, la console qui guérissait le cancer et guidait les missiles en Irak. Une date est même balancée : le 12 décembre prochain. Allez, au prochain remaster HD... A qui le tour ?



