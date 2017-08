On est Raiden Dingue de ce jeu !

On tient enfin une date pour la sortie du messie : le 22 août au Japon, et à priori le 19 septembre prochain aux USA ! En boite bordel, rhaaaaaa que c'est bon ! Alors je ne sais pas trop si c'est la date US et Euro en même temps ? Ah oui au fait je parle du shoot'em up Raiden V sur PS4 bien sûr !



Je l'ai préco aussitôt sur PlayAsia (50 boules port compris & taxe douane comprise), y a pas de temps à perdre, ni de risques à prendre (rupture de stock ? Sortie annulée chez les bouseux Européens ? Ou en démat' uniquement ?).



Tiens, cadeau, quelques infos sur cette version PS4 chopées sur la toile :