Overdose de rétro sur Switch !

J'allume ma Switch, je me connecte sur le eShop et surprise ! Les jeux d'arcade Strikers 1945 et Gunbarich sont dispos en téléchargement ! J'en parlais justement hier, je ne m'y attendait pas. Certes 6,99€ le jeu, un poil cher.... Je confirme sinon que ces jeux sont jouables en vertical ! Bonne nouvelle.



Et que vois-je aussi, Retro City Rampage DX, pour ceux qui n'y ont jamais joué c'est sympa, mais bon 15 boules, franchement c'est abusé. Enfin, comme prévu, le jeu NeoGeo de la semaine, Aero Fighters 2, est lui aussi dispo. 4 bons titres rétro quand même, nous avons notre dose pour la semaine ! Ca bouge sur la nouvelle console de BigN, même si on ne nous fait pas de cadeau niveau tarifs....