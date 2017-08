Pokemon Or/Argent en boite sur 3DS ! Heu enfin presque...

La folie Pokemon continue à donner des ailes au département marketing de Nintendo.

Déjà que les jeux Pokemon sont les plus chers vendus sur les consoles virtuelles de Big N, à environ 10 boules pour les versions Rouge et Bleue alors que les autres jeux Game Boy/Game Boy Color sont vendus entre 2 et 5 boules sur ces mêmes consoles virtuelles... voici qu'arrivent Pokemon Or et Argent pour 3DS, dans de jolies boites en carton dans le style des boites Game Boy.