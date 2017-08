[RETROGAMING] Dungeon Explorer / Mega CD

DUNGEON EXPLORER

Plateforme : Sega CD (US) et Mega CD (pal)

Editeur : Hudson Soft

Année : 1995

Fan de Gauntlet, tu n’as plus rien à te mettre sous la dent ? Tu es un barbu et tu possèdes, un système peu courant, un Mega CD PAL ou un Sega CD US ?

Chose encore plus rare, tu possèdes un multitap, 4 manettes Megadrive et des amis ?

Ou au contraire, tu aimes le cuir, les clous, les game-over de Demon’s Soul et les challenges solos relevés ? Alors bienvenue, explorateur de donjon !

All before you have died (Scenario) :



Je tente une traduction (pas trop maladroite je l’espère) de la notice anglaise :



Darkling était une puissante et hideuse créature qui régnait sur les forêts depuis son imprenable tour. Il prenait ce qu’il voulait des faibles humains qui habitaient aux alentours, quiconque posait les yeux sur lui était rapidement tué. Les victimes de Darkling étaient généreusement épinglées de flèches et de pics, et exposés aux autres comme avertissement à ne pas approcher de la tour.



Mais Darkling avait peur de l’humanité. Même si les humains étaient plus faibles que lui, il savait que tôt ou tard, ils le défieraient pour ses riches terres.



Darkling avait un ennemi, aux pouvoirs équivalent aux siens, la Déesse de l’Ambition.

Elle offrait de satisfaire n’importe quel vœu à n’importe qui, à condition que l’on remplisse sa volonté divine personnelle d’expansion.



Ainsi Darkling captura la Déesse et la jeta dans le donjon de sa tour, afin que seule l’éternité puisse la servir. Toute créature voulant délivrer la déesse de l’ambition se confronterai et serai détruite par les forces armées de Darkling.



Et depuis ce jour, la Déesse de l’Ambition attends de réaliser le vœu de quiconque viendrai la délivrer.



Voilà toute somme un scénario assez simple ,prétexte à sortir l’épée du fourreau et aller castagner du monstre.

Le game design



Vous démarrez au Jojo’s Bar (oui c’est son nom), une taverne médiévale, éclairée de bougies, ou vous pourrez choisir parmi 6 classes de personnages : Chevalier, Ninja, Moine, Elfe, Mage et Bête.



Les classes diffèrent quelques peu par leur vitesse et point de vie, mais c’est surtout leur magie qui est propre à chaque personnage. En effet, un fois la magie (temporaire) activée, vous disposez d’un motif de tir propre à chaque personnage :



- en « 3 way » pour le chevalier,

- en « front + back » pour le ninja,

- une arme puissante à courte portée pour le moine,

- un bouclier pour l’elfe,

- une magie de feu qui rase bien pour le mage,

- en « 2 way » frontal qui ralentit les ennemis touchés pour la bête.



Les touches sont simples :



C pour tirer (8 directions possibles) on reste appuyé et le perso ne bouge plus et l’on peut arroser les alentours.

B pour utiliser la magie. C’est temporaire la durée varie selon votre niveau (mon impression).

A pour ouvrir l’inventaire et pour le refermer. C pour valider un objet dans l’inventaire.



La map du jeu est relativement simple (mais j’y reviens plus bas). Il y a une tente de sauvegarde « maggie’s den » (load/save), la taverne Jojo’s Bar (pour changer de perso), un magasin d’armes / bouclier / armure, et bien sur les donjons.



Au niveau des objets, j’apprécie le fait que si l’on tire sur la nourriture, on ne la détruit pas comme dans Gauntlet. Voici les objets que vous rencontrerez durant votre aventure :



-Un « food pot » de couleur brune. Remplis la jauge de food du personnage qui le ramasse.

Et oui, un chrono de « faim » défile constamment.

-un « heal pot » de couleur grise, redonne de la vie

-un « camp pot » de couleur verte. Se pose au sol et permet à 1 a 4 joueur de rentrer de dedans et de récupérer de la food ET de la santé.

-des tas d’or, qui donnent des belles pièces à dépenser au magasin

-un sac a dos, qui permet de porter plus d’objet

-des sphères de magie, pour votre magie temporaire.

-des clefs

-des « escape wings » bien pratique, téléporte instantanément du donjon à la tente de sauvegarde. Bien sur toute progression dans le donjon est « resetée » et donc perdue, mais au moins vous ne mourrez pas et pouvez sauver votre XP.

-des amulettes. Il y’en a des bonnes et ds mauvaises…

-des gantelets. Il y’en a des bons et des mauvais…

-des coffres piégés. Sommeil, paralysie, inversion des directions, et moultes surprises.



On peut bien sûr stocker jusqu’à 9 sphères de magie, et un max de 9 clefs par personnage.



En cas de sortie du donjon, celui se réinitialise :/ Idem lorsqu’on change d’étage, les distributeurs d’ennemis "repopent", les clefs, les serrures, etc.



Vous allez devoir affronter 6 donjons, chacun avec une thématique particulière.

Ok, mais par ou commence ?



Le sel de ce jeu c’est que je l’ai détesté pendant longtemps pour son coté "lâché dans la nature". J’ai honteusement essayé plusieurs fois d’y jouer (en solo) et j’ai fait une erreur monumentale. En effet, au début du jeu, on apparait au « gardens of destiny », et un donjon vous attend au nord. Ce n’est pas en fait un donjon, mais la tour du maléfique Darkling. Donc je démarrais le jeu, j’allais au nord chatouiller le boss de fin avec mon niveau 1, et me faisais tuer. Hu ? :)



En effet, après étude du mode d’emploi, l’on vous dit « vous devez affronter les horreurs des 6 donjons situés au sud » Et ensuite SEULEMENT vous pourrez aller affronter Darkling. Ooooké ééé ! Vous trouverez donc au sud des « gardens of destiny », une pièce appelée « freedom hill »



Outre un peu d’or (qui permet en chargeant et sauvegardant de se faire un peu de thunes, c’est rébarbatif), vous trouverez dans cette pièce 6 chemins (2 à l’est, 2 au sud et 2 à l’ouest) qui vous conduiront aux 6 donjons suscités. La notice ne vous dit pas l'ordre dans lequel les faire, et tout le piment du jeu est de trouver, en fonction de votre niveau d’XP, de votre armement / armure / bouclier si vous êtes assez fort pour aller affronter tel ou tel donjon.

Ah et bien sûr vous n’avez qu’une vie… Oups !



On va ainsi parfois partir pour tel donjon, mais se rendre compte à mi-chemin, voir plus loin que l’on est pas assez fort. Et soit l’on rebrousse chemin avec le risque de mourir sur le chemin du retour (ou de point vie ou de faim) ou l’on utilise une escape wing. Et le donjon se réinitialise.



Ou bien l’on meurt au combat, après avoir mal jaugé sa force. Ce jeu vous rends humble...



Donc sauvegardez souvent, une seule carte du monde est disponible (dans le manuel ? dans le jeu ? je vous laisse chercher…) et celle-ci dessine grosso modo les 6 donjons entourant « freedom hill ». Ce sera le seul indice pour vous dire laquelle des 6 sorties mène à quel donjon.



Dans le désordre (niak niak, à vous de les faire dans le bon ordre !) vous aurez une montagne, un palais glacé, une tour pleine de flotte, un dojo de samurai, un donjon dans le désert et un château médiéval. Et après le donjon final, la tour de Darkling…

Ambiance ! Ambiance !



Le jeu est coloré, les graphismes chatoyants, la musique est excellente et bouge bien et est variée (mention à la musique du dojo ou du palais de glace).



La musique est assez épique on sent que Hudson maitrise bien le Mega CD, sans pour autant égaler les musiques de l’excellent Lords of Thunder. Je vous laisse découvrir l'excellente OST sur ce lien



Le seul hic c’est que la « sprite limit » par ligne est parfois atteinte, quand trop d’ennemis sont affichés a l’écran et provoquent quelques clignotements :/



Vous aurez de la variété c’est sûr, des pièges, des clefs, des pièces dans le noir total, éclairées uniquement par des éclairs intermittents, des tempêtes de sables, des scorpions, des boulettes « comme dans les shmup… ».



Je vous laisse découvrir, un long voyage s’annonce devant vous !