[RETROGAMING] Override / PC Engine

Il faut bien avouer que les graphismes légèrement ternes des premiers niveaux ( et honnêtement ceux d'après aussi ) n'entacheront en rien le plaisir de jeu, ça va vite, c'est dynamique, avec pléthore de bonus et une tornade de feu illimité du plus bel effet.



Au niveau de l'animation Override s'en tire avec les honneurs, pas de ralentissements, pas de clignotements, c'est rapide (pas sur tout les niveaux) et le jeu s'offre même le luxe d'un petit scrolling différentiel de bonne facture au niveau 3 (coïncidence : le 3éme niveau de Musha Aleste sur MD sorti la même année propose lui aussi un différentiel). Bref, c'est du tout bon pour la petite HUcard de seulement 4megs.