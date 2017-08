[RETROGAMING] Riding Fight / Arcade

RIDING FIGHT (Front View Speed Action Game)

Plateforme: Arcade (Taito F3)

Editeur : Taito

Année : 1992

Vous êtes un gars cool ? Très cool ? Vous aimez l’apogée du kitsch des années 80 et 90 ?

Vous avez envie d’un bon beat-them-all bien frais, à coté de votre cornet de glace et de votre blonde dans le jacuzzi ? Allez, lançons nous dans une ode à toutes ces bonnes choses, je vous propose d’incarner Burn et Keith dans une bonne partie de castagne en chevauchant des hoverboards comme dans back to the future (si si !)

Contexte:



Comment vous décrire ce titre… Et bien tout y est…. sans limite ! Tout. Les plus grands délires de programmeurs, un scénario bien nanardesque (une blonde kidnappée à sauver), et des héros chasseurs de prime, qui n’enlèvent JAMAIS leurs lunettes de soleil.

Mais avant d’aller plus loin dans « l’awesome », décrivons déjà un peu le titre. Fermez les yeux (pas trop histoire de pouvoir lire la suite de ce test) et imaginez…*musique relaxante*... Prenez Chase HQ, le jeu de poursuite en Porsche de Taito, ou l’on doit emboutir des malfrats et les arrêter…vous y êtes ?

Enlevez la Porsche… Remplacez la par 1 ou 2 beaux hoverboards (1 ou 2 joueurs). Bien.

*Fin de musique relaxante, remplacée par de la musique new wave*. Rajoutez 2 fusées sur les hoverboards (c’est plus cool) pour aller plus vite, rajoutez un bouton saut, mettez tout ça dans un shaker futuriste…

*Fin de la musique new wave, crescendo de guitare électrique + hurlements*... Rajoutez des ennemis de bases charismatiques, allant des surfeurs enturbannés armés de cimeterres, aux chevaliers en armures avec hallebarde et fusil à pompe au pôle sud (?).

*volume qui augmente, perte d’audition, foule en délire*... Rajoutez des boss encore plus frapadingues… une sorte de cyber-blanka armés de doubles tronçonneuses, ou un dictateur responsable d’un holocauste (oui oui c’est écrit, voir le screenshot un peu plus bas) ou un hockeyeur dément…

Et vous obtenez le beat them all le plus allumé que vous avez croisé depuis bien longtemps ! Je vous laisse savourer les descriptions de chaque boss avant leur affrontement :

J’imagine la réunion de programmeurs en train de se faire des omelettes de champignons hallucinogènes : "oui, ok le dictateur au moyen orient c'est cool.... allez, ton challenge, toi, tu vas nous placer le mot "holocauste" dans le jeu ! Et n'oubliez pas , je VEUX des chevaliers avec hallebarde au pôle sud... Yoko, dans mon bureau !"

Gameplay



Simple. Efficace. 3 boutons :



A pour attaquer

B pour sauter

C pour une attaque spéciale (voir le « power meter » sous la barre de vie)



B puis A = jump kick

A + B = uppercut.



La barre de “special” (3 niveaux de puissance) se remplit tout naturellement à force de distribuer généreusement des pains.

Les différents stages du jeu :



Le jeu démarre fort, vous vous faites détruire votre hélico personnel (rien que ça) par un missile, et c'est parti pour 5 stages d'action non-stop sans respirer ! La structure des niveaux est assez similaire d'un stage à l'autre : Vous alternerez les phases de scrolling en profondeur, avec des phases de scrolling horizontal, puis un boss de fin de stage.



A noter que différents chemins sont possibles à l’intérieur des stages, et vous vous retrouverez à des embranchements « à la Out Run » ou vous pourrez choisir des sous-parties de stage un peu différentes.

Vous démarrez au stage 1 en ville, puis c’est la mer et le désert en stage 2. Ensuite vous avez un stage bonus appelé « food time » qui permet de se requinquer en ramassant de nourriture et des points dans des containers. On enchaine directement avec une ville la nuit puis un jardin japonais et son boss.



Le stage 4 ,le pôle sud (mais oui, mais oui…), avec de l’eau puis de la glace. Puis le stage 5, une base secrète souterraine au pôle sud, avec un décor bien métallique et des bons gros boss (au moins 3 formes si l’on compte le true last boss). Puis l’on sauve la blonde kidnappée et mariage (mais avec les lunettes de soleil) et happy-end.

A noter qu’en cas de jeu à 2 joueurs, les 2 protagonistes sont obligés de se mettre dessus après le boss de fin pour savoir qui des 2 va repartir avec la demoiselle. Joli clin d’œil à Streets of Rage et Double Dragon. Le jeu n’est malheureusement pas très long, je n’aurai pas craché sur un stage de plus avec une thématique feu/lave ou jungle.

"This Man Should Be Manacled or Punished"



L’animation est excellente, merci aux capacités toujours étonnantes en parallaxe du Taito F3, les couleurs pètent, les sprites sont gros, ça zoome, bref que du bonheur, ça décoiffe pour 1992 ! Pas une once de 3D, que de la pure 2D et du sprite qui ne déshonorerait pas face au Super Scaler de Sega !

Parlons de la musique aussi, celle-ci n’est pas signée Zuntata pour une fois (apparemment) mais Yasuko Yamada qui nous sort du bon rock jazz avec de bonnes guitares et du son bien punchy qui colle parfaitement au titre. Ost à écouter sur ce lien.



En plus chaque boss vous gratifie au moins d'une vraie phrase digitalisée en anglais ! Ca c'est du service client chez Taito.



Niveau adaptation, le jeu n’a jamais été porté sur aucun support à part l’arcade, le mode 7 de la snes aurait pu faire le job « au sol » mais aurai surement galéré pour les sprites. Pas de portage Saturn ni PS1 pour cet oublié de l’arcade. Pas non plus de réédition à ma connaissance en démat ou sur une compilation rétro...



Le jeu ne serai pas fidèle à 100% sous Mame ? A vérifier (test réalisé sur le vrai hardware par votre serviteur). E dit : j'ai testé sous Mame, a part les entrées et sorties de tunnel qui sont un microchouilla pas bien émulées, le reste semble très correct.