Peut-être que vous hésitez encore à prendre la Nintendo Switch, car Mario, Zelda & Co ça vous gonfle ? Vous, ce que vous aimez, c'est le trash, la fesse, le déganté... Bref, tout ce qu'on ne trouve pas sur Switch... Sauf si le grand malade Suda51 décide de nous pondre un No More Heroes III Travis Strikes Again sur la nouvelle console de Nintendo... Et je crois que ce trailer de ouf risque de vous convaincre !!! Bave.