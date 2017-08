Un clone de Wave Race en boite sur Switch !

Nintendo prend un malin plaisir à ne pas ressortir ses "licences de gamers" du passé qui pourraient ne pas se vendre autant que Mario ou Zelda... Du coup la résistance s'organise : on a déjà vu Fast Racing Neo et Fast RMX sur Wii U & Switch pour combler l'absence de F-Zero.

Voici maintenant Aqua Moto Racing Utopia pour combler l'absence de Wave Race ! Car franchement ce clone ressemble comme deux gouttes d'eau au hit de la Gamecube et de la N64 !