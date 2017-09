Alerte au slip tendu chez les fans de Daytona USA et Scud Race !

Ca switche à fond chez Nicalis, qui après Cave Story+ et Blinding of Isaac twitte de nouvelles sorties comme Redout, Code of Princess, 1001 Spikes... et... et... le fameux vaporware 90' Super GP (ex 90' Arcade Racer sur Kickstarter il y a quelques années) ! Alors est-ce que ce supposé pur jeu de course arcade façon SEGA a perdu son âme au fil des rebondissements de développement ? Et sera t-il tout simplement bon ?! Va t-il tendre le slip des fans de Daytonaaaaaaa ? Réponse... quand il sortira... espérons cette année.