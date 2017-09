[C'ETAIT IL Y A 30 ANS] Le jeu qui parle !

En septembre 1987 sort un jeu d'aventure/enquête révolutionnaire... Mortville Manor, un jeu qui parle ! Et pas qu'un peu ! Avec une synthèse vocale de qualité en français ! On parle bien de synthèse vocale et non de digits classiques, ce qui permettait de mettre des tonnes de dialogues dans le jeu ! Et avec les lèvres synchronisées avec la synthèse vocale s'il vous plait !



Du jamais vu à l'époque. C'est d'ailleurs mon premier jeu sur Atari ST, que je venais d'acheter... ça commençait très très fort !