[C'ETAIT IL Y A 30 ANS] Le retour des consoles ?!

Le crash du jeu vidéo de fin 1983 est désormais loin... ouvrant la voie à 3 ou 4 années de domination totale du jeu vidéo sur micro-ordinateur en France (Amstrad, C64, Spectrum, Oric, Thomson, Atari ST...).



Cependant on sent que les consoles veulent revenir sur le devant de la scène. Et SEGA attaque le marché français avec une console nommée... MASTER SYSTEM, vendue 990F, mais déjà sortie depuis 2 ans au Japon...