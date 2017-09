Carrément un site pour Super Elder Scrolls Bros

Nintendo voit les choses en grand pour The Elder Scrolls V : Skyrim, avec l'ouverture d'un site dédié au jeu. Il faut dire que c'est un événement chez Nintendo, eux qui ont toujours eu du mal à convaincre les gros éditeurs tiers à sortir leurs "Triple A" sur leurs consoles.



Le jeu est toujours prévu pour la fin d'année, toujours sans date, avec confirmation de la possibilité d'utiliser le motion control (le kéké gamer appréciera) et une fonction Amiibo pour débloquer la tenue de Link... pour le méga kéké-gamer du dimanche en pyjama. Quoi qu'il en soit, on va bientôt pouvoir jouer à The Elder Scroll sur console portable, en "cartouche", et sans perte de qualité, et rien que ça, c'est énorme !