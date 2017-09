Dans 3 jours WRC 7 mange DIRT

A 3 jours de la sortie du très attendu WRC 7, qui devrait permettre à la licence de faire un sacré bond qualitatif (avis personnel que je partage), BigBen et Kylotonn nous dévoilent de nouvelles vidéos de gameplay, avec cette fois ci Stéphane Lefebvre aux commandes, le pilote officiel Citröen que j'ai formé moi même à la conduite (en tant que expert de Turbo sur Coleco et New Rally X en Arcade).



Exemple avec le Rallye de Corse :