[FLASH-TEST] ARMS / Nintendo Switch

ARMS

Support : Switch

Editeur : Nintendo

Sortie : Juin 2017

J'avoue que j'avais de gros doutes envers ce ARMS... qui me faisait clairement penser à un mini-jeu de daube issu de la génération Kéké-Motion-Wii... Du coup je l'ai zappé. Mais le doute m'habitant, j'ai finalement profité de sa baisse de prix pour me faire une idée précise. Et quelle fut ma surprise !

Pourquoi un test flash ? Car il n'y a pas grand chose à dire : une douzaine de combattants qui se tapent dessus, en 1 contre 1, 2 contre 2, avec diverses variantes et mini-jeux optionnels. Le gameplay ? Un bouton pour le coup droit, un bouton pour le coup gauche, une esquive et le saut... On peut rajouter la pressions sur le stick pour le bouclier, la gâchette pour le mode "hot" et la pression sur les deux poings en même temps pour la capture. Voilà, j'ai tout dit !



Le but est de mettre KO l'adversaire via des coups à distance (poings extensibles)... c'est une sorte de Punch Out moderne : esquive et lancée des poings. Simple, efficace, fun, addictif ! Différents bonus apparaitront sur le ring pour apporter un peu de variété. Et avec la possibilité, contrairement à Splatoon 2, d'y jouer à 2, 3 ou 4 en local en écran partagé. De plus les parties sont accessibles très vites (contrairement à Splatoon et ses menus à la noix). A noter que pour débloquer le mode online classé, il faudra terminer le mode solo (10 combats à remporter), sinon vous devrez vous contenter de matchs non classés.

Au départ on est dans le doute, on fait un peu n'importe quoi, en tape à tout va... Puis on se rend compte, après de nombreuses déconvenues contre l'IA ou online, que malgré le simplicité du concept, il faut faire preuve de finesse et de tactique dans son jeu ! Et il faudra des heures d'entrainement pour devenir un killer. Sachant que chaque combattant peut choisir entre 3 armes différentes pour chaque poing, et que vous allez en débloquer plein, vous n'avez pas fini d'expérimenter !



Alors j'ai totalement zappé la possibilité d'y jouer en mode détection de mouvement... car je ne veux même pas en entendre parler !!!! Pas question d'essayer, je suis gamer qui se respecte. On peut y jouer sinon à 2 en mode Joy-con détachés, et bien sur avec la manette Pro. Niveau réalisation, c'est du pur Nintendo. Coloré, 60 FPS, bien présenté, chargements très rapides, bande son sympa. Rien à dire, c'est soigné.



Des points négatifs ? Pas assez de combattants, mais Nintendo compte en rajouter régulièrement. Un replay sympa mais un ralenti de replay trop haché... Mais franchement pas grand chose d'autre à reprocher... Si, un vrai championnat offline aurait aussi été bienvenue (plutôt qu'une succession de combats), chose qu'on ne voit jamais dans les jeux de baston.