C'est fait, Super Hydorah, de Abylight Studios, "suite" du génial Hydorah du développeur fou "game maker" Locomalito (homebrew, 2010, PC) vient de sortir aujourd'hui sur Steam et Bobox One. Un shoot'em up génial à l'ancienne, inspiré de Gradius (le maitre !), à forte rejouabilité, et totalement indispensable...