La mode du Mini continue, au tour de la Rolls de la micro 8bit !

La mode est au mini suite au carton phénoménal des Nes et Snes mini chez Nintendo. Et voici donc le Commodore C64 Mini ! Le micro-ordinateur 8bit le plus célèbre du monde a droit lui aussi à une miniaturisation ! Bon en fait c'est un vieux projet Indiegogo "The C64" renommé C64 Mini pour surfer sur la vague actuelle... Pas con les concepteurs...



Alors l'engin (pas si mini que ça) fonctionne en HDMI (avec des filtres visuels), est alimenté par USB. Un stick est fournit, mais le clavier... est un faux ! (pffff). 2 ports USB (pour y brancher un clavier héhé, et une seconde manette), et de 64 jeux intégrés... Voici le détail :



AlleyKat, Anarchy, Armalyte, Avenger, Battle Valley, Bounder, California Games, Chip’s Challenge, Confuzion, Cosmic Causeway: Trailblazer II, Creatures, Cyberdyne Warrior, Cybernoid et sa suite, Deflektor, Everyone’s A Wally, Firelord, Gribbly’s Day Out, Hawkeye, Heartland, Herobotix, Highway Encounter, Hunter’s Moon, Hysteria, Impossible Mission I et II, Insects In Space, Mega-Apocalypse, Mission A.D, Monty Mole, Monty on the Run, Nebulus, Netherworld, Nobby the Aardvark, Nodes Of Yesod, Paradroid, Pitstop II, Rana Rama, Robin Of The Wood, Rubicon, Skate Crazy, Skool Daze, Slayer, Snare, Speedball et sa suite, Spindizzy, Star Paws, Steel, Stormlord, Street Sports Baseball, Summer Games II, Super Cycle, Temple of Apshai Trilogy, The Arc Of Yesod, Thing Bounces Back, Thing on a Spring, Trailblazer, Uchi Mata, Uridium, Who Dares Wins II, Winter Games, World Games, Zynaps.



Il y a du bon, du moins bon, mais il manque de sacrés classiques hélas... sans possibilité de rajouter des jeux.