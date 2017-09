Est-ce que The Elder Scroll VI Skyrim sur Nintendo Switch sera aussi bien que sur PS4 et XOne ? Les geeks pro-puissance hardware se marrent... Je les voit pouffer dans le fond de la salle. Mais perso je pense qu'il sera quasi équivalent, car n'oublions pas que Skyrim est un jeu conçu à la base pour X360 et PS3. A vous de vous faire votre idée via cette nouvelle vidéo (PAX 2017) de gameplay. Et réponse définitive courant novembre.